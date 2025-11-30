बच्चों की पढ़ाई पर मंडरा रहा संकट, वाराणसी के 8 स्कूलों में गणित, 7 में विज्ञान और 6 में कंप्यूटर टीचर गायब

शिक्षकों की कमी के चलते कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक को अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। बोर्ड परीक्षा नजदीक है और छात्रों की तैयारी अधूरी, ऐसे में अभिभावक और स्कूल दोनों चिंता में हैं।



शिक्षकों की कमी का असर केवल छात्रों की पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि मौजूद शिक्षकों पर भी भारी पड़ रहा है। कई शिक्षकों को अतिरिक्त क्लास लेने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसके कारण एक शिक्षक के भरोसे 100 से 150 छात्रों की पूरी तैयारी टिकी होती है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है।