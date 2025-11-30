Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

बच्चों की पढ़ाई पर मंडरा रहा संकट, वाराणसी के 8 स्कूलों में गणित, 7 में विज्ञान और 6 में कंप्यूटर टीचर गायब

वाराणसी के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिले के 40 सरकारी हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में 292 स्वीकृत पदों में से 40 पद अब भी खाली हैं, यानी लगभग 13% शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 30, 2025

school

Photo: AI generated

वाराणसी के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिले के 40 सरकारी हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में 292 स्वीकृत पदों में से 40 पद अब भी खाली हैं, यानी लगभग 13% शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। आधा शैक्षणिक सत्र बीत चुका है, लेकिन 8 स्कूलों में गणित, 7 में विज्ञान और 6 में कंप्यूटर जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक अभी तक नहीं मिले। दस से ज्यादा विषयों की कक्षाएं नियमित रूप से नहीं चल पा रही हैं।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी

इसी बीच यूपी बोर्ड ने परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होनी हैं, लेकिन कई विषयों का कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे मुख्य विषयों की परीक्षाएं भी शुरुआती दिनों में ही रखी गई हैं।

छात्रों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी अधूरी

शिक्षकों की कमी के चलते कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक को अतिरिक्त विषयों की कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। बोर्ड परीक्षा नजदीक है और छात्रों की तैयारी अधूरी, ऐसे में अभिभावक और स्कूल दोनों चिंता में हैं।

शिक्षकों की कमी का असर केवल छात्रों की पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि मौजूद शिक्षकों पर भी भारी पड़ रहा है। कई शिक्षकों को अतिरिक्त क्लास लेने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसके कारण एक शिक्षक के भरोसे 100 से 150 छात्रों की पूरी तैयारी टिकी होती है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है।

सात राजकीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान दोनों के शिक्षक नहीं

जिले के 7 राजकीय स्कूलों में गणित और विज्ञान दोनों प्रमुख विषयों के शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में स्कूलों को कहीं से अतिरिक्त शिक्षक बुलाकर व्यवस्था चलानी पड़ रही है। छात्रों का कोर्स जैसे-तैसे पूरा करवाया जा रहा है, लेकिन बोर्ड परीक्षा नजदीक होने के कारण स्कूलों की चिंता बढ़ गई है।

जल्द होगी नई तैनाती

डीआईओएस भोलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ विद्यालयों में तैनाती होने से स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। जिन स्कूलों में अभी भी शिक्षक नहीं हैं, उनके लिए शासन को पत्र भेजा गया है। “बहुत जल्द इन विद्यालयों में भी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी,” उन्होंने आश्वासन दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 02:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बच्चों की पढ़ाई पर मंडरा रहा संकट, वाराणसी के 8 स्कूलों में गणित, 7 में विज्ञान और 6 में कंप्यूटर टीचर गायब

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महिला से दरिंदगी की सारी हदें पार, महिला को पीटकर किया अधमरा फिर… आरोपी गिरफ्तार

rape in Ajmer
वाराणसी

मरीज की मौत से गुस्साए परिजन ने क्लिनिक में की तोड़फड़, डेढ़ घंटे तक हाईवे जाम

वाराणसी

सात फेरे से पहले दूल्हे ने किया ऐसा डिमांड की भड़की दुल्हन, मंडप से सीधे हवालात पहुंचा दूल्हा

Up news, Varanasi news
वाराणसी

नशा देकर किशोरी से किया दुष्कर्म, 15 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा, होटल मालिक-मैनेजर से पूछताछ

वाराणसी

चचेरे भाई और पिता ने मिलकर की बेरहमी से हत्या, सिर काटकर रेलवे ट्रैक किनारे फेंका

चेचेरे भाई ने पिता के साथ मिलकर बहन की हत्या
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.