भयानक हादसा: कालीन कंपनी में भीषण आग, बुजुर्ग जिंदा जलकर मौत, देखकर दहशत में आए लोग

सुबह के करीब चार बजे अचानक शॉर्ट सर्किट होने से कमरे में आग लग गई। अंदर फर्नीचर, नक्शे और कालीन के सैंपल रखे होने से आग ने तेजी पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में धुआं कमरे में भर गया, जिससे सहाई राम का दम घुटने लगा। वह बेहोश हो गए और बाहर नहीं निकल सके। इसी दौरान आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।