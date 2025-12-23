पत्नी बोली, “तुम बुड्ढे हो गए हो, ज्यादा दिनों तक साथ नहीं दे पाओगे।” पति से रहा नहीं गया, कर दी हत्या

फोटो सोर्स- पत्रिका
Banaras blind Murder बनारस में महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा है। पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। हत्यारोपी के अनुसार, उसकी पत्नी कहती थी कि अब तुम्हारे साथ मेरा ज्यादा नहीं निभेगा। तुम किसी दिन मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पत्नी के बार-बार तानों से तंग आकर उसने उसकी हत्या कर दी और चेहरे को ईंटों से कुचल दिया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके, लेकिन उम्मीद शिनाख्त हुई और पति गिरफ्तार हो गया।
उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले प्रदीप मिश्रा ने बताया कि उसकी शादी 2017 में मारकंडेय महादेव मंदिर में हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था। लक्ष्मी भी परिवार के साथ खुश थी। टेंपो चला कर वह अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता था। उन लोगों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ।
पुलिस की गिरफ्त में प्रदीप मिश्रा ने बताया कि 6 महीने से लक्ष्मी के स्वभाव में परिवर्तन आ गया और वह बात-बात पर लड़ने लगी। कहती थी, "तुम बुड्ढे हो गए हो, तुम्हारे साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। किसी दिन मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी।" प्रदीप ने बताया कि लक्ष्मी की बातें सुनकर उसे बहुत क्रोध आया। खून के घूंट पीकर रह गया। उसने लक्ष्मी को खत्म करने का निश्चय किया।
प्रदीप मिश्रा 19 दिसंबर को बहन के यहां घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। अपने बच्चों को भी साथ ले गया था। बच्चों को वहीं छोड़ दिया और लक्ष्मी को लेकर वापस अपने घर आने लगा। रास्ते में उसने लक्ष्मी को निपटा देने का निश्चय किया। गाड़ी को सन्नाटे में ले गया। इस पर लक्ष्मी ने पूछा कि इधर कहां जा रहे हो। बहाने से ले जाकर उसने एक जगह अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ममययरर
लक्ष्मी के गले में फंदा लगा गला घोट दिया। थोड़ी देर में लक्ष्मी शांत हो गई। बाद में उसकी पहचान छुपाने के लिए चेहरे को ईंट से कुचल दिया। शव को वहीं जंगल में ले जाकर छुपा दिया। लेकिन लक्ष्मी के हाथ में बना टैटू मिटाना भूल गया, जिससे वह पकड़ में आ गया। टैटू से लक्ष्मी की शिनाख्त हुई और पुलिस ने प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार किया।
प्रदीप मिश्रा ने बताया कि उसके ऑटो लेकर जाने के बाद लक्ष्मी घर से गायब हो जाती थी। इस संबंध में पड़ोसी ने भी बताया कि लक्ष्मी रोज कहीं चली जाती है। 18 दिसंबर को भी लक्ष्मी अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी। लक्ष्मी को कई बार सुधारने के लिए कहा। लेकिन वह नहीं मानी।
पुलिस ने 21 दिसंबर को लक्ष्मी का शव बरामद किया। जिसके हाथ में बने टैटू में 'पीएल' और 'जीपीएल' लिखा था। एडीसीपी ने बताया कि महिला के चेहरे को बहुत बुरी तरह से कुचला गया था, जिससे कि उसकी पहचान न हो पाए। इलाज भी करीब 30 घंटे पुरानी हो गई थी। सूजी ने आसपास के लोगों से महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त की। 'पीएल' और 'जीपीएल' का भी मतलब निकालने का प्रयास किया गया।
पुलिस खोजते-खोजते प्रदीप मिश्रा के घर पहुंची तो नाम का अर्थ भी निकलकर सामने आ गया। एडीसीपी नीतू ने बताया कि प्रदीप के ऊपर सात मुकदमे दर्ज हैं और वह जेल भी जा चुका है। पूछताछ में प्रदीप मिश्रा ने घटना के संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया है। प्रदीप मिश्रा के ऊपर सात मुकदमे चल रहे हैं। वह हत्या के मामले में शामिल है और गाजीपुर की जेल में 10 साल की सजा भी काट चुका है जिसकी संपत्ति भी तीन बार कर्क हो चुकी है।
