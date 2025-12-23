पत्नी बोली, “तुम बुड्ढे हो गए हो, ज्यादा दिनों तक साथ नहीं दे पाओगे।” पति से रहा नहीं गया, कर दी हत्या

पुलिस खोजते-खोजते प्रदीप मिश्रा के घर पहुंची तो नाम का अर्थ भी निकलकर सामने आ गया। एडीसीपी नीतू ने बताया कि प्रदीप के ऊपर सात मुकदमे दर्ज हैं और वह जेल भी जा चुका है। पूछताछ में प्रदीप मिश्रा ने घटना के संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया है। प्रदीप मिश्रा के ऊपर सात मुकदमे चल रहे हैं। वह हत्या के मामले में शामिल है और गाजीपुर की जेल में 10 साल की सजा भी काट चुका है जिसकी संपत्ति भी तीन बार कर्क हो चुकी है।