महिला प्रोफेसर की कार से 19 सेकेंड में हुई दो लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

19 सेकेंड में उड़ा दिया दो लाख का माल
वाराणसी के गुरुबाग इलाके में दिनदहाड़े बड़ी चोरी का मामला सामने आया है है। आईएमएस बीएचयू के स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. शिखा सचान की कार से ज्वेलरी से भरा बैग और लैपटॉप उचक्कों ने कुछ ही सेकेंड में चोरी कर लिया। महिला के पति भी बीएचयू में बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज के अनुसार, चोरी को अंजाम देने में कुल 19 सेकेंड लगे जबकि पूरी घटना तीन मिनट 23 सेकेंड की रिकॉर्डिंग में दिखाई देती है। वीडियो में तीन लोग शामिल दिख रहे हैं। सबसे पहले एक युवक कार के पास पहुंचा और टायर खराब होने का बहाना बनाकर अंदर बैठे ड्राइवर को बाहर बुला लिया। वह उसे बातों में उलझाता रहा। एक नाबालिग लड़का कार का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर रखे गहने से भरा बैग और लैपटॉप लेकर भाग निकला। तीसरा व्यक्ति पूरी घटना पर नजर रखता रहा और भागने में मदद करता दिखाई दिया।
पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस घटना के बाद प्रोफेसर शिखा सचान ने लक्सा थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस टीम आसपास के क्षेत्रों में फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
