महिला प्रोफेसर की कार से 19 सेकेंड में हुई दो लाख की चोरी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

ये घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज के अनुसार, चोरी को अंजाम देने में कुल 19 सेकेंड लगे जबकि पूरी घटना तीन मिनट 23 सेकेंड की रिकॉर्डिंग में दिखाई देती है। वीडियो में तीन लोग शामिल दिख रहे हैं। सबसे पहले एक युवक कार के पास पहुंचा और टायर खराब होने का बहाना बनाकर अंदर बैठे ड्राइवर को बाहर बुला लिया। वह उसे बातों में उलझाता रहा। एक नाबालिग लड़का कार का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर रखे गहने से भरा बैग और लैपटॉप लेकर भाग निकला। तीसरा व्यक्ति पूरी घटना पर नजर रखता रहा और भागने में मदद करता दिखाई दिया।