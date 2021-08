कोरोना टीका के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, कोविशिल्ड की जगह लगाया एलर्जी और गैस का इंजेक्शन

Big Fraud in Covid Vaccination Wrong Injection Given to Patients- कोरोना टीका के नाम पर डेक्सोना (Decsona) और एसीलॉक (Aciloc) इंजेक्शन लगा रहा था। डेक्सोना एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है और एसीलॉक गैस का इंजेक्शन है।