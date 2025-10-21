पटाखा विवाद में हुआ भयंकर झगड़ा, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 10 लोग हुए घायल

मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटीहारी गांव में दीपावली की रात मातम में बदल गई। लक्ष्मी पूजा पंडाल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो जल्दी ही खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के दस से ज्यादा महिला और पुरुष हमलावरों ने लाठी-डंडे, फावड़े और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सात लोग घायल हो गए, जिनमें दो सगे भाई भी शामिल थे। घायलों में से एक युवक, अजय चौहान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।