Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

पटाखा विवाद में हुआ भयंकर झगड़ा, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 10 लोग हुए घायल

मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटीहारी गांव में दीपावली की रात मातम में बदल गई। लक्ष्मी पूजा पंडाल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो जल्दी ही खूनी संघर्ष में बदल गया।

2 min read

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 21, 2025

चाकू घोंपकर युवक की हत्या

चाकू घोंपकर युवक की हत्या

मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटीहारी गांव में दीपावली की रात मातम में बदल गई। लक्ष्मी पूजा पंडाल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो जल्दी ही खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के दस से ज्यादा महिला और पुरुष हमलावरों ने लाठी-डंडे, फावड़े और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सात लोग घायल हो गए, जिनमें दो सगे भाई भी शामिल थे। घायलों में से एक युवक, अजय चौहान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया है कि यह विवाद दीपावली की रात लगभग 9:30 बजे शुरू हुआ और लगभग 20 मिनट तक दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला किया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर एएसपी अनूप कुमार और सीओ घोसी जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास ग्रामीणों से जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश के साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए लाठी-डंडे और फावड़े भी ढूंढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए दोहरीघाट और कोपागंज थाने की फोर्स भी घटना स्थल पर तैनात रही। मृतक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजनों के अनुसार शिवलाल, प्रेम, राधेश्याम, नंदलाल, अजय, विजय, श्यामलाल, अंशिका और रागिनी भी हमले में घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर एंबुलेंस से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल हमलावर फरार हैं। घटना के बाद गांव में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 08:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / पटाखा विवाद में हुआ भयंकर झगड़ा, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 10 लोग हुए घायल

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कांतारा की सफलता पर ऋषभ शेट्टी का आभार: वाराणसी में की गंगा आरती, बोले – यह ईश्वर की कृपा है

कांतारा: चैप्टर 1’ बना सांस्कृतिक सफलता की नई मिसाल, ऋषभ शेट्टी ने काशी में जताया कृतज्ञता भाव   (फोटो सोर्स :  X) 
यूपी न्यूज

नहीं काम आया एंटी करप्शन टीम पर रौब जमाना…खींचते हुए टीम गाड़ी में बिठाई, सहयोगी लेडी सिपाही भी गिरफ्तार

Up news, varanasi
वाराणसी

विवेचना से नाम हटाने के लिए महिला थानाध्यक्ष ने मांगे 20 हजार रुपए रिश्वत

रिश्वत लेते महिला थानाध्‍यक्ष गिरफ्तार
वाराणसी

महिला इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी, साथी सिपाही के साथ मिलकर चलाया था भ्रष्टाचार का धंधा; एंटी करप्शन ने किया अरेस्ट

varanasi female inspector bribery busted sumitra devi arrested
वाराणसी

120 की स्पीड से आई मौत… मात्र चंद सेकेंड में चली गई युवती की जान, हवा में उछलकर डिवाइडर से टकराई

कार और स्कूटी में टक्कर (फोटो सोर्स- 'X' Varanasi वीडियो ग्रैब)
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.