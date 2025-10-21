पटाखा विवाद में हुआ भयंकर झगड़ा, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 10 लोग हुए घायल

चाकू घोंपकर युवक की हत्या
मऊ के घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटीहारी गांव में दीपावली की रात मातम में बदल गई। लक्ष्मी पूजा पंडाल के पास पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो जल्दी ही खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के दस से ज्यादा महिला और पुरुष हमलावरों ने लाठी-डंडे, फावड़े और चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में सात लोग घायल हो गए, जिनमें दो सगे भाई भी शामिल थे। घायलों में से एक युवक, अजय चौहान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया है कि यह विवाद दीपावली की रात लगभग 9:30 बजे शुरू हुआ और लगभग 20 मिनट तक दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला किया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना स्थल पर एएसपी अनूप कुमार और सीओ घोसी जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास ग्रामीणों से जानकारी जुटाई और मामले की जांच शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश के साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए लाठी-डंडे और फावड़े भी ढूंढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए दोहरीघाट और कोपागंज थाने की फोर्स भी घटना स्थल पर तैनात रही। मृतक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
परिजनों के अनुसार शिवलाल, प्रेम, राधेश्याम, नंदलाल, अजय, विजय, श्यामलाल, अंशिका और रागिनी भी हमले में घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर एंबुलेंस से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल हमलावर फरार हैं। घटना के बाद गांव में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है।
