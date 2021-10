विदेशी पर्यटकों को लुभाएगी बुद्ध सर्किट ट्रेन, धार्मिक पर्यटन की सैर कराएगी रामा सर्किट ट्रेन

Buddha circuit train and Rama circuit train for Passengers this Season- नवरात्रि (Navratri) और दिवाली (Diwali) को देखते हुए रेलवे ने वाराणसी, अयोध्या समेत धार्मिक शहरों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला किया है। आईआरसीटीसी के सहयोग से रामा सर्किट ट्रेन चलाने जा रहा है।