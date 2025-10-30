Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

अगले साल अप्रैल तक चलेगा कैंपस प्लेसमेंट, 1600 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी नौकरी

आईआईटी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया अगले साल अप्रैल तक चलेगी। इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा छात्र-छात्राओं के चयन की उम्मीद है।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 30, 2025

BHU UG Admission 2025

BHU UG Admission 2025 (Image: Patrika)

आईआईटी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया अगले साल अप्रैल तक चलेगी। इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा छात्र-छात्राओं के चयन की उम्मीद है। अनुमान है कि मुख्य प्लेसमेंट, प्री-प्लेसमेंट ऑफर और इंटर्नशिप मिलाकर करीब 1600 से ज्यादा छात्रों को नौकरी मिलेगी।

पिछले साल कुल 1400 छात्रों का हुआ था चयन

आईआईटी बीएचयू में प्री-प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ऑफर का दौर पिछले एक महीने से चल रहा है और अब इसके नतीजे आने लगे हैं। इस साल मुख्य प्लेसमेंट प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले साल कुल 1400 छात्रों का चयन हुआ था, जबकि इस बार यह संख्या बढ़ने की संभावना है। संस्थान में छात्रों की सूची तैयार करने के साथ ही इंटरव्यू की जगह तय करने और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

बीएचयू में लगभग 300 कंपनियों ने छात्रों को नौकरी

पिछले साल आईआईटी बीएचयू में लगभग 300 कंपनियों ने छात्रों को नौकरी, प्री-प्लेसमेंट ऑफर और इंटर्नशिप के प्रस्ताव दिए थे। इस बार उम्मीद है कि कंपनियों की संख्या और भी बढ़ेगी। कितनी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होंगी, इसका फैसला नवंबर के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगा। साल 2024 में करीब 1300 से ज्यादा छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले थे, जिनमें चार इंटरनेशनल ऑफर भी शामिल थे। उस दौरान 15 छात्रों को एक करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा के पैकेज मिले थे, जबकि एक छात्र को 2.20 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर मिला था।

Published on:

30 Oct 2025 09:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / अगले साल अप्रैल तक चलेगा कैंपस प्लेसमेंट, 1600 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी नौकरी

