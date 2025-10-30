अगले साल अप्रैल तक चलेगा कैंपस प्लेसमेंट, 1600 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी नौकरी

पिछले साल आईआईटी बीएचयू में लगभग 300 कंपनियों ने छात्रों को नौकरी, प्री-प्लेसमेंट ऑफर और इंटर्नशिप के प्रस्ताव दिए थे। इस बार उम्मीद है कि कंपनियों की संख्या और भी बढ़ेगी। कितनी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में शामिल होंगी, इसका फैसला नवंबर के आखिरी हफ्ते तक हो जाएगा। साल 2024 में करीब 1300 से ज्यादा छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले थे, जिनमें चार इंटरनेशनल ऑफर भी शामिल थे। उस दौरान 15 छात्रों को एक करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा के पैकेज मिले थे, जबकि एक छात्र को 2.20 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर मिला था।