वाराणसी

न्यू ईयर को बनाएं यादगार! यूपी की इन खूबसूरत जगहों पर पार्टनर के साथ करें घूमने का प्लान

नया साल 2026 मनाने के लिए उत्तर प्रदेश की कई खूबसूरत जगहें बेस्ट हैं। लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतें, आगरा का ताजमहल, वाराणसी और मथुरा की आध्यात्मिक शांति, झांसी की वीर गाथाएं और प्रयागराज का संगम सर्दियों में घूमने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

वाराणसी

image

Anuj Singh

Dec 25, 2025

New Year 2026 पर यूपी में घूमने की बेस्ट जगहें

New Year 2026 पर यूपी में घूमने की बेस्ट जगहें

Tourist Places in UP For New Year 2026: दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और 2026 का नया साल दस्तक देने वाला है। हर तरफ नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग तरह-तरह के प्लान बना रहे हैं, ताकि नया साल यादगार बने। अगर आप भी नए साल में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो सर्दी के इस मौसम में उत्तर प्रदेश की कुछ खूबसूरत जगहें बेस्ट रहेंगी। ये जगहें इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से भरी हैं, जो परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए एकदम सही हैं।

लखनऊ की ऐतिहासिक जगहें

अगर आप राजधानी लखनऊ में रहते हैं या आसपास हैं, तो शहर में ही कई शानदार जगहें घूम सकते हैं। बड़ा इमामबाड़ा नवाबी शान की मिसाल है, जहां की भूलभुलैया बहुत मजेदार है। रेजीडेंसी के खंडहर 1857 की क्रांति की याद दिलाते हैं। सफेद बरादरी और लाल बरादरी की खूबसूरती देखते बनती है। रूमी दरवाजा की भव्यता और जनरैल कोठी का पुराना अंदाज आपको पसंद आएगा। लक्ष्मण पार्क में सुकून भरी सैर कर सकते हैं। ये सब जगहें एक-दो दिन में आसानी से घूमी जा सकती हैं।

आगरा का ताज और किले

नए साल में अगर थोड़ा दूर जाना चाहें तो आगरा बेस्ट जगह है। दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल सर्दी में और भी खूबसूरत लगता है। चांदनी रात में ताज देखना तो यादगार अनुभव होगा। ताजमहल के अलावा आगरा का लाल किला और फतेहपुर सिकरी भी जरूर घूमें। फतेहपुर सिकरी में बादशाही दरबार और बुलंद दरवाजा देखने लायक हैं। ये जगहें पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट हैं।

वाराणसी और मथुरा की आध्यात्मिक यात्रा

अगर आपको आध्यात्मिक जगहें पसंद हैं, तो वाराणसी जाएं। गंगा घाटों पर सुबह-शाम की आरती और नाव की सैर नए साल को शुभ बनाएगी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन की कुंज गलियां घूमना भी मजेदार रहेगा। ये दोनों शहर नए साल में शांति और भक्ति का एहसास कराएंगे।

झांसी की वीरता की गाथा

झांसी जाना चाहें तो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां जीवंत हो उठेंगी। झांसी का किला, रानी महल और झांसी संग्रहालय देखें। महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन और गंगाधर राव की छतरी भी अच्छी जगहें हैं। सर्दी में यहां का मौसम घूमने के लिए एकदम ठीक रहता है।

प्रयागराज का पवित्र संगम

प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम नए साल की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। यहां संगम में डुबकी लगाना या नाव से घूमना बहुत अच्छा लगेगा। लेटे हनुमान जी का मंदिर, इलाहाबाद किला, ऑल सेंट्स कैथेड्रल और जवाहर प्लैनेटोरियम भी देख सकते हैं।

Updated on:

25 Dec 2025 11:49 am

Published on:

25 Dec 2025 11:46 am

