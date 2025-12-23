मौसम विभाग का अलर्ट: डीएम के आदेश पर कक्षा 5 तक के विद्यालय अनिश्चितकाल के लिए बंद

DM orders schools closed indefinitely. बनारस में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। बनारस में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। शीत लहर और कोहरे के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह निर्णय किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कक्षा 5 तक के सभी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। जिसका कड़ाई से पालन किया जाए। ‌