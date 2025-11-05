वाराणसी में देव-दीपावली की धूम, 80 घाटों पर जगमगाए 25 लाख दीप

सांसद रवि किशन ने अपने X अकाउंट पर देव-दीपावली की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, काशी की देव दीपावली अब केवल स्थानीय उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का वैश्विक प्रदर्शन बन चुकी है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से संभव हो सका। देव दीपावली काशी ही नहीं, प्रयागराज और मथुरा में भी मनाई जा रही है। प्रयागराज में 5 लाख और मथुरा 2 लाख दीये जलाए गए। इससे पहले अयोध्या में 19 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई थी।