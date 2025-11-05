Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

वाराणसी में देव-दीपावली की धूम, 80 घाटों पर जगमगाए 25 लाख दीप

Dev Deepawali : काशी आज देव-दीपावली पर दुल्हन की तरह सजी हुई। देव-दीपावली का उत्सव देखने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आए हैं। काशी के 84 घाटों पर 25 लाख दीप जगमगा रहे हैं।

3 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 05, 2025

देव-दीपावली पर जगमगा रहे 25 लाख दीप, PC- UP Govt X handle

वाराणसी : दिव्य अलौकिक रौशनी, घाटों पर जगमगाते 25 लाख दीप। काशी नगरी एक भव्य और दिव्य अलौकिक रौशनी से जगमगा रही है। ऐसा लग रहा मानो कि एक अलग ही अविस्मरणीय नजारा देखने को मिल रहा है। घाटों पर शास्त्रीय संगीतों की धुन लोगों को अविभूत कर रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश की चमक है।

काशी में आज कार्तिक पूर्णिमा पर देव-दीपावली का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। काशी के घाटों पर देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। 84 घाटों पर 25 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं। 2024 में 20 लाख दीप जगमगाए थे। इस साल 5 लाख अधिक दीपक काशी के घाटों पर जगमगा रहे हैं।

सांसद रवि किशन ने अपने X अकाउंट पर देव-दीपावली की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, काशी की देव दीपावली अब केवल स्थानीय उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का वैश्विक प्रदर्शन बन चुकी है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से संभव हो सका। देव दीपावली काशी ही नहीं, प्रयागराज और मथुरा में भी मनाई जा रही है। प्रयागराज में 5 लाख और मथुरा 2 लाख दीये जलाए गए। इससे पहले अयोध्या में 19 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई थी।

दशाश्वमेध घाट पर हुई आरती

दशाश्वमेध घाट की महाआरती में 21 अर्चक और 42 देव कन्याओं ने रिद्धि-सिद्धि के रूप में आरती की। 21 कुंटल फूलों और 51 हजार दीपों से सजे घाट पर जब शंखनाद की ध्वनि गूंजी तो वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। दशाश्वमेध घाट पर हुई आरती में सीएम योगी भी शामिल हुए।

NDRF की 9 टीमें घाटों पर तैनात

देवताओं के पर्व ‘देव दीपावली’ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिये एनडीआरएफ की टीमें वाराणसी के प्रमुख घाटों पर तैनात की गई हैं।

काशी में एनडीआरएफ की कुल 9 टीमें जिला प्रशासन के समन्वय से सभी संवेदनशील घाटों पर लगी हैl राजघाट, दशाश्वमेध घाट, सिंधिया घाट, राजेन्द्र प्रसाद घाट, केदार घाट, अस्सी घाट, नमो घाट, गाय घाट, दरभंगा घाट, रविदास घाट तथा समीपवर्ती अन्य घाटों पर मॉडर्न जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तैनात हैं। मॉडर्न वॉटर एम्बुलेंस को भी गंगा नदी में तैनात किया गया है।

क्रूज से सीएम योगी ने देखा देव दीपावली का अद्भुत नजारा

देव दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रूज के माध्यम से 84 घाटों का दीदार किया और गंगा के किनारे जगमगाती रोशनी का अद्भुत दृश्य देखा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे और उन्होंने उत्सव की भव्यता का आनंद लिया। घाटों पर लगी रोशनी और सजावट ने शहर को पूरी तरह त्योहार की चमक से जगमगा दिया।

देखें तस्वीरें...

Updated on:

05 Nov 2025 08:34 pm

Published on:

05 Nov 2025 07:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में देव-दीपावली की धूम, 80 घाटों पर जगमगाए 25 लाख दीप

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

