शादी से पहले लगेगा अंगूठा, फिर होंगे सात फेरे, फर्जी विवाह पर अब लगेगी सख्त लगाम

इस बार जिले में 369 जोड़ों की शादी होनी है। प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना में बदलाव करते हुए गरीब परिवार के हर जोड़े पर होने वाला खर्च 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है। ब्लॉक स्तर पर 20 नवंबर के बाद शादियां शुरू होंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरीशचंद्र दूबे ने बताया कि पहले शादी स्थल पर अधिकारी आधार कार्ड देखकर ऑनलाइन सत्यापन करते थे।