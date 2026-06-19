ये योगी का यूपी है:  अपराधियों को घुसकर मारता है , क्रिमिनल्स पर ‘बाबा’ की पुलिस का ‘वज्रपात’

अपने पहले फेज में, पुलिस ने एक बड़ा इंटेलिजेंस सर्वे किया है, जिसमें 165 गिरोह के 1,080 अपराधियों की पहचान की गई है। डिटेल्ड डोजियर तैयार किए गए, जिसमें अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री और डिजिटल एक्टिविटी की मैपिंग की गई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। पुलिस अपराधियों को सुधरने का मौका भी दे रही है। जहां छोटे अपराधियों की काउंसलिंग की जा रही है, वहीं आदतन और गंभीर अपराधियों पर FIR हुई हैं। इसके अल्वा, उनके खिलाफ गुंडा कंट्रोल एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।