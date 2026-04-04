सीएम योगी ने विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन, की स्कूल चलो अभियान की शुरुआत

स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी स्कूलों में किया जा रहा है। बताया जा रहा है 15 अप्रैल तक विभिन्न गतिविधियों और आयोजन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 2500 रुपए की धनराशि भी आवंटित की है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और बैग भी निशुल्क वितरित किए जाएंगे।