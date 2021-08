वाराणसी का जंगमबाड़ी मठ जहां 10 लाख से अधिक शिवलिंग का है संग्रह, रोज होती है पूजा

Collection of More Than 10 Lakh Shivling in Jangambari Math of Kashi- काशी में महादेव के हजारों मंदिर हैं लेकिन इस शहर में एक मंदिर ऐसा भी है जहां 10 लाख से अधिक शिवलिंग मौजूद है। खास बात यह है कि हर रोज इन शिवलिंग की पूजा होती है। काशी में भगवान शंकर का ये अद्भुत धाम (जंगमबाड़ी मठ) लगभग 50 हजार वर्ग फुट में फैला है।