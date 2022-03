Yogi Adityanath का बढ़ा क्रेज, लड़कों के हाथ मे बुलडोजर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से बुलडोजर का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नौजवान बुलडोजर के टैटू हांथों में बनवा रहे हैं।

यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम में भाजपा की शानदार जीत के बाद वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। हाल के दिनों में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फिर से वापसी पर जगह-जगह बुलडोजर पर चढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। इसी क्रम में वाराणसी में भाजपा के समर्थकों ने अपने हांथों बुलडोजर का टैटू बनवाया है।

File Photo of CM Yogi Adityanath in Saffron factor in up politics