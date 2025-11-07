दिल्ली एयरपोर्ट की एटीसी सिस्टम में खराबी, वाराणसी आने वाली कई उड़ानों में देरी

वहीं, इस तकनीकी खराबी के कारण कई अन्य उड़ानों में भी देरी हुई। इनमें एयर इंडिया की उड़ान एआई 2495 डेढ़ घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 1223 एक घंटे, स्पाइसजेट की एसजी 718 चार घंटे, एयर इंडिया की एआई 741 एक घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 1251 ढाई घंटे, एयर इंडिया की एआई 2623 एक घंटे, स्पाइसजेट की एसजी 945 सात घंटे और इंडिगो की 6ई 2235 तीन घंटे विलंबित रही। विलंब के कारण ये विमान दिल्ली लौटने में भी देर हुए।