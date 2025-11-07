Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

दिल्ली एयरपोर्ट की एटीसी सिस्टम में खराबी, वाराणसी आने वाली कई उड़ानों में देरी

दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से ATC अधिकारियों को फ्लाइट्स का शेड्यूल समय पर नहीं मिल रहा था।

Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 07, 2025

flights cancelled for delhi from gwalior ahmedabad plane crash mp news

flights cancelled for delhi from gwalior ahmedabad plane crash (फोटो सोर्स- Akasa Airlines website)

दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से ATC अधिकारियों को फ्लाइट्स का शेड्यूल समय पर नहीं मिल रहा था। परिणामस्वरूप दिल्ली से वाराणसी आने वाली कई उड़ानें देर से पहुंचीं। इस दौरान आम यात्री और रेल मंत्री भी विलंब से वाराणसी पहुंचे।

गड़बड़ी के कारण कई उड़ानें देर से पहुंचीं फ्लाइट

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को भी इंडिगो की दिल्ली-वाराणसी उड़ान से शाम लगभग पांच बजे पहुंचना था, लेकिन विमान तकनीकी खराबी के कारण लगभग चार घंटे देर से रात नौ बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा। इसके कारण रेलमंत्री को अपने कई कार्यक्रम रद्द करने पड़े।

अन्य उड़ानों में भी हुई देरी

वहीं, इस तकनीकी खराबी के कारण कई अन्य उड़ानों में भी देरी हुई। इनमें एयर इंडिया की उड़ान एआई 2495 डेढ़ घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 1223 एक घंटे, स्पाइसजेट की एसजी 718 चार घंटे, एयर इंडिया की एआई 741 एक घंटे, एयर इंडिया एक्सप्रेस की आईएक्स 1251 ढाई घंटे, एयर इंडिया की एआई 2623 एक घंटे, स्पाइसजेट की एसजी 945 सात घंटे और इंडिगो की 6ई 2235 तीन घंटे विलंबित रही। विलंब के कारण ये विमान दिल्ली लौटने में भी देर हुए।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 08:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / दिल्ली एयरपोर्ट की एटीसी सिस्टम में खराबी, वाराणसी आने वाली कई उड़ानों में देरी

