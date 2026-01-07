वाराणसी में छाया घना कोहरा, छह उड़ानें रद्द होने से परेशान हुए यात्री

सुबह 11 बजे तक दृश्यता बढ़कर करीब 300 मीटर हुई, लेकिन तब तक हालात सामान्य नहीं हो सके। इसी वजह से दोपहर 12 बजे तक एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन लगभग ठप रहा। दोपहर 12:05 बजे अकासा एयर की एक उड़ान बेंगलुरु से वाराणसी एयरपोर्ट पर उतर सकी। घने कोहरे के कारण शाम को संचालित होने वाली छह उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इससे यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गईं।