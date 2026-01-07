वाराणसी में छाया घना कोहरा, छह उड़ानें रद्द होने से परेशान हुए यात्री

Indore Pune Flight take off soon from Gwalior Airport(photo:freepik)
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को घने कोहरे के कारण विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। सुबह करीब 9 बजे तक दृश्यता घटकर सिर्फ 100 मीटर रह गई थी, जिससे उड़ानों का आना-जाना मुश्किल हो गया। इसके चलते कई उड़ानों में देरी हुई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
सुबह 11 बजे तक दृश्यता बढ़कर करीब 300 मीटर हुई, लेकिन तब तक हालात सामान्य नहीं हो सके। इसी वजह से दोपहर 12 बजे तक एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन लगभग ठप रहा। दोपहर 12:05 बजे अकासा एयर की एक उड़ान बेंगलुरु से वाराणसी एयरपोर्ट पर उतर सकी। घने कोहरे के कारण शाम को संचालित होने वाली छह उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इससे यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गईं।
देरी से पहुंचने वाली उड़ानों में बेंगलुरु से आने वाली अकासा एयर की उड़ान QP 1421 शामिल रही, जो सुबह 10 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन 2 घंटे 5 मिनट की देरी से 12:05 बजे एयरपोर्ट पर उतरी।
इसके अलावा मुंबई से इंडिगो की उड़ान 6E 5123, जो सुबह 11 बजे पहुंचनी थी, वह 2 घंटे 13 मिनट की देरी से दोपहर 1:13 बजे वाराणसी पहुंची। हैदराबाद से इंडिगो की उड़ान 6E 307 अपने निर्धारित समय 11:35 बजे के बजाय करीब 2 घंटे की देरी से 1:22 बजे पहुंची।
वहीं बेंगलुरु से इंडिगो की उड़ान 6E 438 तय समय 11:45 बजे की जगह करीब 1 घंटे की देरी से 12:35 बजे एयरपोर्ट पर उतरी। दिल्ली से आने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI 1741, जिसका समय 12 बजे था, वह भी 1 घंटे की देरी से दोपहर 1 बजे वाराणसी पहुंची।
