कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, घंटों बाद मिली खबर

मिर्जापुर जिले के चक भैंसोड़ गांव में मंगलवार को एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 साल के रामनाथ सुबह पानी भरने के लिए घर के सामने स्थित कुएं पर गए थे। पानी भरते समय उनका पैर फिसल गया और वे लगभग 20 फीट गहरे कुएं में गिर गए। पानी में गिरने से उनकी मौत हो गई।