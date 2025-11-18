कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, घंटों बाद मिली खबर

=कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत
मिर्जापुर जिले के चक भैंसोड़ गांव में मंगलवार को एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 साल के रामनाथ सुबह पानी भरने के लिए घर के सामने स्थित कुएं पर गए थे। पानी भरते समय उनका पैर फिसल गया और वे लगभग 20 फीट गहरे कुएं में गिर गए। पानी में गिरने से उनकी मौत हो गई।
रामनाथ के घर न दिखने पर उनकी बहू सोनकली और पौत्र सुमन ने आसपास तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उन्होंने कुएं के पास वृद्ध की लाठी और टोपी देखी और शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सी व कटिया की मदद से कुएं में बुजुर्ग की तलाश शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें कुएं से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
घटना की सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने शासन से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। रामनाथ का इकलौता बेटा पुणे में एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं। पिता की मौत की खबर पाकर वह घर लौटने वाला है।
