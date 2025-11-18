Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, घंटों बाद मिली खबर

मिर्जापुर जिले के चक भैंसोड़ गांव में मंगलवार को एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Nov 18, 2025

कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत

=कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत

मिर्जापुर जिले के चक भैंसोड़ गांव में मंगलवार को एक बुजुर्ग की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 साल के रामनाथ सुबह पानी भरने के लिए घर के सामने स्थित कुएं पर गए थे। पानी भरते समय उनका पैर फिसल गया और वे लगभग 20 फीट गहरे कुएं में गिर गए। पानी में गिरने से उनकी मौत हो गई।

कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की मौत

रामनाथ के घर न दिखने पर उनकी बहू सोनकली और पौत्र सुमन ने आसपास तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उन्होंने कुएं के पास वृद्ध की लाठी और टोपी देखी और शोर मचाया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सी व कटिया की मदद से कुएं में बुजुर्ग की तलाश शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें कुएं से बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

पुणे में एक निजी कंपनी में काम करता है बेटा

घटना की सूचना मिलने पर ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने शासन से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। रामनाथ का इकलौता बेटा पुणे में एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं। पिता की मौत की खबर पाकर वह घर लौटने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 11:02 pm

Published on:

18 Nov 2025 10:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत, घंटों बाद मिली खबर

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में हर महीने खरीदा जा रहा 2000 टन गोबर, जानें कहां हो रहा है इसका इस्तेमाल?

वाराणसी में हर महीने खरीदा जा रहा 2000 टन गोबर
यूपी न्यूज

वाराणसी में बेकाबू कार ने रेलिंग तोड़ी, दीवार से भिड़ी, एक की मौत और चार गंभीर घायल

Accident
वाराणसी

10 नवंबर को होना था छेका, अप्रैल में तय थी शादी लेकिन उससे पहले मिली लाश, गांव में पसरा मातम

कुएं में गिरने से हुई बुजुर्ग की दर्दनाक मौत
वाराणसी

वाराणसी रोडवेज बेड़े में जल्द शामिल होंगी 58 नई बसें, भदोही और चंदौली रूट पर बढ़ेगी सुविधा

वाराणसी

शादी से पहले लगेगा अंगूठा, फिर होंगे सात फेरे, फर्जी विवाह पर अब लगेगी सख्त लगाम

Bride
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.