UP Weather Updates: लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, दशाश्वमेध घाट में पानी भरने से गंगा में हुई आरती

Flood like Condition in Many Districts of UP Water Level High in Ganga- पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के अधिकतम 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है जिसकी वजह से पानी घाट की सीढ़ियों तक बढ़ कर आ गया है।