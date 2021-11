देव दीपावली पर लाखों दीयों से जमगम होंगे वाराणसी के घाट, गंगा पार तीन दिवसीय एयर बैलून एडवेंचर

Ghats of Varanasi will be Illuminated with lamps on Dev Deepawali- 19 को देव दीपावली (Dev Deepawali) पर काशी के 84 घाट दीयों की रोशनी से जगमग होंगे। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने गंगा महोत्सव व देव दीपावली की तैयारियों के संबंध में मंडलीय सभागार में अधिकारियों संग बैठक की।