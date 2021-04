Gold Price Today : 21 अप्रैल 2021 को वाराणसी में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

वाराणसी. Gold Rate In Varanasi: वाराणसी में बुधवार 21 अप्रैल, 2021 को 24 कैरेट सोने की कीमत 50,510 रुपये per 10 gram है जो कि कल मंगलवार 20 अप्रैल के मुकाबले 10 रुपये कम है। मंगलवार को वाराणसी में 24 कैरेट सोने की कीमत 50,520 रुपये per 10 gram थी। वहीं आज 22 कैरेट सोने की कीमत 46,290 रुपये per 10 gram है, जो कि 20 अप्रैल को 46,300 रुपये per 10 gram थी।

Gold Rate In Varanasi पर अगर नजर डालें तो बाजार में हर दिन Gold Rates में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वाराणसी में 11 अप्रैल को 24 कैरेट की शुद्धता वाले सोने की कीमत 49,810 रुपये per 10 gram और 22 कैरेट सोने की कीमत 45,660 रुपये per 10 gram थी। सोने में निवेश को फायदे का सौदा माना जाता है। मौजूदा वक्त में सोने में निवेश के भी कई विक्लप हैं। पेपर बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ आदि में निवेश किया जा सकता है।

24K 21st April Gold Rate in Varanasi (INR)

Gram Price Today Price Yesterday 1 gram 5,051 5,052 8 gram 40,408 40,416 10 gram 50,510 50,520 100 gram 5,05,100 5,05,200

22K 21st April Gold Ratein Varanasi (INR)

Gram Price Today Price Yesterday 1 gram 4,629 4,630 8 gram 37,032 37,040 10 gram 46,290 46,300 100 gram 4,62,900 4,63,00

Last 10 Days Gold Price

Gram 22K Gold 24K Gold 20 April 4,630 INR 5,052 INR 19 April 4,640 INR 5,062 INR 18 April 4,627 INR 4,042 INR 17 April 4,626 INR 5,041 INR 16 April 4,615 INR 5,030 INR 15 April 4,856 INR 5,003 INR 14 April 4,595 INR 5,012 INR 13 April 4,571 INR 4,987 INR 12 April 4,570 INR 4,986 INR 11 April 4,566 INR 4,981 INR

