सात जन्मों का यूं टूटा साथ, पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति ने भी छोड़ी दुनिया

घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आसपास के गांवों से भी लोग इस बुजुर्ग दंपती को श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगे। गांव के लोग उनके प्रेम और साथ को मिसाल बता रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि विशुन और दूइजा का जीवन सच्चे प्रेम, आपसी समझ और समर्पण की मिसाल था। उनका एक साथ जाना सभी के दिलों को छू गया है। यह घटना पूरे गांव के लिए बेहद दुखद है, लेकिन साथ ही यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम और साथ कितने अहम होते हैं।