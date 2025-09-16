पीएम के जन्मदिन पर 111 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

मेयर ने बताया कि पहली बार नगर निगम की ओर से पीएम के जन्मदिन पर ऐसी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जा रहा है, जिनसे शहर की सुविधाओं में सुधार होगा। इसमें 383 सड़क निर्माण, मरम्मत और जलनिकासी के काम शामिल हैं, जो शहर के 8 जोन और 5 विधानसभा क्षेत्रों में किए जाएंगे। इन कार्यों पर करीब 63.76 करोड़ रुपये खर्च होंगे और लगभग 65 किलोमीटर लंबाई में सड़कें बनाई या सुधारी जाएंगी।