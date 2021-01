काशी से स्टेच्यू ऑफ युनिटी जाना हुआ आसान, पीएम मोदी ने वाराणसी-केवड़िया ट्रेन को दिखायी हरी झंडी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से स्टेच्यु ऑफ युनिटी की सैर आसान होगी। गुजरात के केवड़िया शहर के नजदीक बने स्टेच्यु ऑफ युनिटी तक वाराणसी से सीधी ट्रेन सेवा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम देश के अलग-अलग स्थानों से केवड़िया के लिये चलाई जा रही आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें एक ट्रेन काशी से केवड़िया भी शामिल रही। पीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ट्रेन सेवा की शुरुआत के साथ ही वर्चुअल संबोधन कर रहे हैं।



लोकार्पण कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल, डाॅ. नीलकंठ तिवारी, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, अशोक धवन, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. अवधेश सिंह, सुरेंद्रनारायण सिंह और वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल हैं मौजूद हैं। लोकार्पण के लिये कैंट स्टेशन के प्लेटफाॅर्म नंबर एक पर बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में भी इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है।



470 रुपये में काशी से स्टेच्यू ऑफ युनिटी

काशी से स्टेच्यू ऑफ युनिटी (केवड़िया) जाने के लिये आपको 500 रुपये से भी कम खर्च करना होगा। पीएम मोदी काशी से केवड़िया के लिये जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे उसमें जनरल कोच में सफर करने पर महज 470 रुपये ही खर्च करने होंगे। हालांकि फर्स्ट क्लास एसी कोच के सफर के लिये 4,945 रुपये किराया अदा करना होगा। लोकार्पण के पहले दिन ही ट्रेन फुल हो गई। इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी थी।



ये है किराया

फर्स्ट एसी- 4945 रुपये

सेकेंड एसी- 2910 रुपये

थर्ड एसी- 2020 रुपये

स्लीपर- 770 रुपये

जनरल- 470 रुपये

A historic day! Inaugurating various projects relating to Railways in Gujarat. #StatueOfUnityByRail https://t.co/IxiVdLfFdQ