मिलिये 125 वर्षीय पद्मश्री सम्मानित स्वामी शिवानंद से जिनके सम्मान में झुके पीएम मोदी, लंबी आयु के लिए नियमित योग और किचन औषधी को बनाया आधार

योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्वामी शिवानंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी चुस्ती-फुरती देख कर हर कोई उनका कायल हो गया। खुद भारत के सलाहकार अजीत डोभाल ने ट्वीट कर उनकी तारीफ की। स्वामी शिवानंद इतनी उम्र होने के बाद भी बिना किसी सहारे के तेज कदमों से चलते हैं। पद्मश्री सम्मान लेने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने के बल बैठकर प्रणाम किया। उनकी ये भावना देखकर पीएम मोदी भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने भी वृद्ध योगी को झुक कर प्रणाम किया। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Know About 125 Years Old Padma Shri Awardee Swami Sivananda Yoga Guru