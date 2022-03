मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले-गाड़ियां तैयार, सभी 403 विधायकों को अलॉट हुए आवास

सभी नवनिर्वाचित 403 विधायकों को आवास आवंटित किया गया है। जो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं वे अपने ही आवास में रहेंगे। दोबारा जगह मिलने पर वे वहीं बने रहेंगे। नए लोगों के लिए भी आवास तैयार किए गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी के बहुमत हासिल करने के बाद योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। नई सरकार के आकार लेने की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्य संपत्ति विभाग ने मंत्रिपरिषद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले तैयार किए हैं। सभी नवनिर्वाचित 403 विधायकों को आवास आवंटित किया गया है। जो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं वे अपने ही आवास में रहेंगे। दोबारा जगह मिलने पर वे वहीं बने रहेंगे। नए लोगों के लिए भी आवास तैयार किए गए हैं। इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग ने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए गाड़ियों का बेड़ा भी तैयार किया है।

Bungalow and Cars ready for Yogi Government New Ministers Residence