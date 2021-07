12वीं के छात्र ने बनाया ऐसा रोबो चेयर टेबल, ऑनलाइन क्लास में नहीं होगी मनमानी, टीचर्स के पास होगा पूरा कमांड

Know about the Robo Chair Table made by class 12th student- रोबो चेयर टेबल की खास बात यह है कि यह ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों पर नजर बनाए रखेगा। इसके साथ ही बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास को और बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी।