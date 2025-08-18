वाराणसी एयरपोर्ट पर मिली मशीनगन की पार्ट, यात्रियों में मची हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

यात्री से यह भी पता किया जा रहा है कि वह मशीनगन का हिस्सा अपने साथ क्यों लेकर गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत को सामने लाती है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और जल्द ही मामले की पूरी जानकारी सामने आए।