वाराणसी एयरपोर्ट पर मिली मशीनगन की पार्ट, यात्रियों में मची हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक विमान यात्री के बैग से मशीनगन का हिस्सा मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर पर हुई। सूचना मिलते ही फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और यात्री से पूछताछ शुरू की। आरोपी की पहचान अंकित राय उर्फ गोविंद के रूप में हुई, जो आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र का निवासी है और आर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है। बताया जा रहा है कि मशीनगन का पार्ट गलती से उसके बैग में चला गया था।
एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा जांच के दौरान ऐसे उपकरण का मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।
यात्री से यह भी पता किया जा रहा है कि वह मशीनगन का हिस्सा अपने साथ क्यों लेकर गया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके। अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत को सामने लाती है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सुनिश्चित कर रही हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और जल्द ही मामले की पूरी जानकारी सामने आए।