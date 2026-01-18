18 जनवरी 2026,

रविवार

वाराणसी

धर्म परिवर्तन पर बड़ी कार्रवाई, पांच लोग हिरासत में, मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद

मऊ जिले में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने रविवार को एक मकान पर छापा मारा। यह मकान नगर के निजामुद्दीनपुरा इलाके में स्थित है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर करीब 50 महिला और पुरुष मौजूद मिले।

वाराणसी

image

Krishna Rai

Jan 18, 2026

मऊ जिले में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने रविवार को एक मकान पर छापा मारा। यह मकान नगर के निजामुद्दीनपुरा इलाके में स्थित है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर करीब 50 महिला और पुरुष मौजूद मिले। उस समय वहां प्रार्थना सभा चल रही थी।

पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस ने मौके पर पूछताछ के बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही मकान से दो बोर्ड और कुछ किताबें भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने सभी लोगों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है।

तहरीर मिलने के बाद की जाएगी कानूनी कार्रवाई

इस मामले में शहर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

18 Jan 2026 10:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / धर्म परिवर्तन पर बड़ी कार्रवाई, पांच लोग हिरासत में, मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद

