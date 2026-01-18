धर्म परिवर्तन पर बड़ी कार्रवाई, पांच लोग हिरासत में, मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद

मऊ जिले में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने रविवार को एक मकान पर छापा मारा। यह मकान नगर के निजामुद्दीनपुरा इलाके में स्थित है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर करीब 50 महिला और पुरुष मौजूद मिले। उस समय वहां प्रार्थना सभा चल रही थी।