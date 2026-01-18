धर्म परिवर्तन पर बड़ी कार्रवाई, पांच लोग हिरासत में, मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद

Chennai: जेल से छूटे हिस्ट्रीशीटर पर चाकू से हमला
मऊ जिले में धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने रविवार को एक मकान पर छापा मारा। यह मकान नगर के निजामुद्दीनपुरा इलाके में स्थित है। छापेमारी के दौरान मकान के अंदर करीब 50 महिला और पुरुष मौजूद मिले। उस समय वहां प्रार्थना सभा चल रही थी।
पुलिस ने मौके पर पूछताछ के बाद पांच लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही मकान से दो बोर्ड और कुछ किताबें भी जब्त की गई हैं। पुलिस ने सभी लोगों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में शहर कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
