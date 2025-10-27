चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल फिर…. जानें क्या है पूरा मामला

चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल
जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव में रविवार रात करीब ढाई बजे एक युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गए। युवक सो रहा था, तभी यह वारदात हुई। उसकी चीखें सुनकर परिवार वाले जाग गए और तुरंत आग बुझाई। परिजन उसे पास के नौपेड़वा सीएचसी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आग लगने से चारपाई और बिस्तर पूरी तरह जल गए। युवक के शरीर का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया है। घायल युवक का नाम विनोद यादव है, जो 30 साल का है और वाहन चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता है।
जौनपुर के नौपेड़वा बाजार के पीछे नहर किनारे एक घर में रविवार रात एक दर्दनाक घटना हुई। घर के टिन शेड के नीचे चारपाई पर सो रहे युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और भाग गए। आग लगते ही युवक जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर परिवार वाले दौड़े और किसी तरह आग बुझाई। फिर उसे तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया।
घायल युवक का नाम विनोद यादव है। वह दो भाइयों में बड़ा है। उसके पिता राजेंद्र यादव फालिज के मरीज हैं, जबकि उसकी पत्नी की मौत तीन साल पहले हो चुकी है। विनोद के शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया है। घटना की खबर मिलने पर थाना बक्शा के प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में झुलसे विनोद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रात करीब दो बजे वह अपने छोटे बेटे को घर के अंदर सुलाकर वापस चारपाई पर आकर सो गया था। कुछ देर बाद अचानक आग की लपटों से उसकी नींद खुली।
पुलिस यह जांच कर रही है कि आग पेट्रोल डालकर लगाई गई थी या बीड़ी-सिगरेट से लगी। फिलहाल मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।
