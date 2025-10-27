Patrika LogoSwitch to English

चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल फिर…. जानें क्या है पूरा मामला

जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव में रविवार रात करीब ढाई बजे एक युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गए। युवक सो रहा था, तभी यह वारदात हुई। उसकी चीखें सुनकर परिवार वाले जाग गए और तुरंत आग बुझाई।

2 min read
वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 27, 2025

चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल

जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव में रविवार रात करीब ढाई बजे एक युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गए। युवक सो रहा था, तभी यह वारदात हुई। उसकी चीखें सुनकर परिवार वाले जाग गए और तुरंत आग बुझाई। परिजन उसे पास के नौपेड़वा सीएचसी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आग लगने से चारपाई और बिस्तर पूरी तरह जल गए। युवक के शरीर का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया है। घायल युवक का नाम विनोद यादव है, जो 30 साल का है और वाहन चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता है।

अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग

जौनपुर के नौपेड़वा बाजार के पीछे नहर किनारे एक घर में रविवार रात एक दर्दनाक घटना हुई। घर के टिन शेड के नीचे चारपाई पर सो रहे युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और भाग गए। आग लगते ही युवक जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर परिवार वाले दौड़े और किसी तरह आग बुझाई। फिर उसे तुरंत पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया।

दो भाईयों में सबसे बड़ा था विनोद

घायल युवक का नाम विनोद यादव है। वह दो भाइयों में बड़ा है। उसके पिता राजेंद्र यादव फालिज के मरीज हैं, जबकि उसकी पत्नी की मौत तीन साल पहले हो चुकी है। विनोद के शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया है। घटना की खबर मिलने पर थाना बक्शा के प्रभारी विक्रम लक्ष्मण सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने बताया कि अस्पताल में झुलसे विनोद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रात करीब दो बजे वह अपने छोटे बेटे को घर के अंदर सुलाकर वापस चारपाई पर आकर सो गया था। कुछ देर बाद अचानक आग की लपटों से उसकी नींद खुली।

पुलिस यह जांच कर रही है कि आग पेट्रोल डालकर लगाई गई थी या बीड़ी-सिगरेट से लगी। फिलहाल मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

Published on:

27 Oct 2025 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल फिर…. जानें क्या है पूरा मामला

