चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल फिर…. जानें क्या है पूरा मामला

जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव में रविवार रात करीब ढाई बजे एक युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गए। युवक सो रहा था, तभी यह वारदात हुई। उसकी चीखें सुनकर परिवार वाले जाग गए और तुरंत आग बुझाई। परिजन उसे पास के नौपेड़वा सीएचसी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आग लगने से चारपाई और बिस्तर पूरी तरह जल गए। युवक के शरीर का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा झुलस गया है। घायल युवक का नाम विनोद यादव है, जो 30 साल का है और वाहन चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता है।