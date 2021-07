पीएम मोदी के गृहराज्य से संसदीय क्षेत्र से जुड़ेगी एक और कड़ी, जल्द शुरू होगी वाराणसी-गुजरात के बीच नई ट्रेन

New train between Varanasi to Gujarat will start soon- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के गृहराज्य से संसदीय क्षेत्र से एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। जल्द ही वाराणसी और गांधीनगर (गुजरात) के बीच नई ट्रेन (वाराणसी-गांधीनगर एक्सप्रेस) चलेगी। शुक्रवार को पीएम मोदी इस ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया।