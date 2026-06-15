‘चंपत राय ने अयोध्या में 24 करोड़ में खरीदी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, उप-जिलाधिकारी ने बताया नजूल की जमीन’, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप

संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 22 जुलाई 2024 को अयोध्या के उप-जिलाधिकारी द्वारा यह सत्यापित किया गया की खरीदी गई जमीन नजूल की थी। इसी साफ पता चलता है कि इसका खरीद फरोख्त अवैध रूप से किया गया था। संजय सिंह ने बताया कि नजूल की जमीन सरकारी जमीन होती है और उसे खरीदा या बचा नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जमीन को बेचने वाले महंत मुरली दास हैं, जो बाबा पुरन दास के चेले हैं और खरीदने वाले चंपत राय हैं, जिसमें मिथिलेश्वर नामक शख्स को गवाह बनाया गया है।