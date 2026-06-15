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‘चंपत राय ने अयोध्या में 24 करोड़ में खरीदी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, उप-जिलाधिकारी ने बताया नजूल की जमीन’, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप

Ram Mandir News। Varanasi news: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में चल रहे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय पर बड़ा आरोप लगाया है..

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वाराणसी

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Vijendra Mishra

Jun 15, 2026

Aap mp sanjay singh

Pc- Patrika

Shree Ram Janmbhumi Tirth Kshetra: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में चल रहे विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर देश के कोने-कोने से मिले चंदे के पैसे से अयोध्या में कम पैसे की जमीन बहुत अधिक रेट में अयोध्या में ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस जमीन की खरीद फरोख्त में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।

24 करोड़ में खरीदी 2.92 करोड़ की जमीन

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 2 अप्रैल 2024 को चंपत राय ने अयोध्या में 645 वर्ग मीटर की एक जमीन खरीदी थी, जिसका गाटा संख्या 247 है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान इस जमीन की कीमत 2 करोड़ 92 लाख 86 हजार रुपए थी, लेकिन इस जमीन को चंपत राय ने 24 करोड़ में खरीदा और इसे खरीदने में देशभर के लोगों द्वारा दान दिए गए पैसे का इस्तेमाल हुआ।

संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 22 जुलाई 2024 को अयोध्या के उप-जिलाधिकारी द्वारा यह सत्यापित किया गया की खरीदी गई जमीन नजूल की थी। इसी साफ पता चलता है कि इसका खरीद फरोख्त अवैध रूप से किया गया था। संजय सिंह ने बताया कि नजूल की जमीन सरकारी जमीन होती है और उसे खरीदा या बचा नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जमीन को बेचने वाले महंत मुरली दास हैं, जो बाबा पुरन दास के चेले हैं और खरीदने वाले चंपत राय हैं, जिसमें मिथिलेश्वर नामक शख्स को गवाह बनाया गया है।

रोज 20 लाख के चंदे की चोरी

संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से अयोध्या में चंदे में बंदरबाट की गई है, उसका आंकड़ा 200 करोड़ के पार है। उन्होंने आरोप लगाया कि दान और चढ़ावे के करोड़ों रुपए मिली भगत से लोगों ने डकार लिए। संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में 40 दान पत्र मौजूद है, जिनमें प्रत्येक दिन 15 से 20 लाख रुपए की चोरी होती थी।

8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट

संजय सिंह ने ट्रस्ट को भंग किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। संजय सिंह ने कहा है कि ट्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोगों को ही रखा जाए। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी डिलीट किया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने की फुटेज को डिलीट किया गया है, ताकि चंदे के पैसे को गबन किया जा सके।

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Published on:

15 Jun 2026 04:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘चंपत राय ने अयोध्या में 24 करोड़ में खरीदी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, उप-जिलाधिकारी ने बताया नजूल की जमीन’, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप

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