Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

‘बहुत सच्चे इंसान थे पंडित जी’ छन्नूलाल मिश्र के पड़ोसियों ने आंखों में आंसू लिए सुनाई यादें

शास्त्रीय संगीत गायक को अलग मुकाम पर ले जाने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार को निधन हो गया है।

2 min read

वाराणसी

image

Aman Pandey

Oct 02, 2025

Pandddit Chhannulal mishra

पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन शास्त्रीय संगीत उद्योग के लिए बड़ी क्षति है। उनके निधन की खबर से देश भर में शोक है। पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने गायक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। निधन की सूचना के बाद से ही उनके वाराणसी स्थित घर पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र के पैतृक आवास के आसपास लोग जमा होने शुरू हो चुके हैं।

'वे हमें बहुत मानते थे'

गायक के पड़ोसियों ने आईएएनएस से बातचीत में उनके बारे में बहुत सारी बातें बताईं। गायक की पड़ोसी रानी ने कहा, "वे हमें बहुत मानते थे, जब भी हमसे मिलते थे, तो 10-20 रुपये दे देते थे और कहते थे कि रानी कुछ खा लेना, अब नहीं रहे, क्या कर सकते हैं। बीमार रहने लगे थे, दो-तीन आदमी उनको गाड़ी में ले जाते थे, सहारे की जरूरत लगती थी।"

पड़ोसी राजेन्द्र ने बताया कि छन्नूलाल मिश्र दिल के बहुत सच्चे आदमी थे। उन्होंने कहा, "बहुत बढ़िया और सच्चे आदमी थे, हमारे पास आते थे, हमें बढ़िया प्रसाद खिलाते थे और कभी-कभी संगीत भी सुनाते थे। बहुत बढ़िया इंसान थे, घमंड जैसी कोई चीज नहीं थी।" एक अन्य पड़ोसी रिंकू का कहना है कि उनका लगाव उनसे अलग तरह का था, क्योंकि बचपन में वो उन्हीं के सामने साथ पले-बढ़े थे।

पीएम मोदी ने गायक छन्नूलाल मिश्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी

पीएम मोदी ने भी गायक छन्नूलाल मिश्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे जीवनपर्यंत भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय परंपरा को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे सदैव उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। साल 2014 में वे वाराणसी सीट से मेरे प्रस्तावक भी रहे थे। शोक की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘बहुत सच्चे इंसान थे पंडित जी’ छन्नूलाल मिश्र के पड़ोसियों ने आंखों में आंसू लिए सुनाई यादें

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र नहीं रहे, पीएम मोदी के भी रहे थे प्रस्तावक, बनारस में उमड़ेगा जनसैलाब

pandit chhannulal mishra passes away varanasi funeral
वाराणसी

इंस्टा पर रील बनाने का चस्का…जेल से निकलते ही फिर गया जेल, कान पकड़ कर पुलिस से माफी मांगते दिखे दोस्त

Up news, varanasi
वाराणसी

विदाई से पहले भयानक होगी मानसूनी बारिश, 2,3 अक्टूबर को प्रदेश के 40 जिलों में भारी बरसात और बिजली की भविष्यवाणी

वाराणसी

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, कांग्रेस में उबाल; प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सुरक्षा की मांग

Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी | Image Source - 'X' @RahulGandhi
वाराणसी

‘दशहरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारा’, बिहार चुनाव पर दशरथ मांझी का बड़ा दावा

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.