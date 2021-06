नाविकों की मुस्कान लौटी, गंगा में 14 जून से नाविक चला सकेंगे नाव

People will be able to enjoy boating in Ganga from June 14- आंशिक लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान बंद पड़े नौकायन 14 जून से शुरू हो जाएगा। सप्ताह में पांच दिन लोग वाराणसी के मशहूर अस्सी घाट से राजघाट के बीच गंगा की सैर कर सकेंगे।