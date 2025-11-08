PM मोदी का काशी से देश को तोहफा, एक साथ 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आज दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी के गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले कैंट से BJP विधायक सौरभ श्रीवास्तव और CO के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा विधायक सौरभ श्रीवास्तव क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे थे। बनारस स्टेशन में एक महिला कार्यकर्ता को CO ने जाने नहीं दिया। इसी बात पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्ता को जाने क्यों नहीं दिया। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तभी CO ने विधायक को धक्का दे दिया। यह देख समर्थक दौड़ पड़े फिर वरिष्ठ अधिकारियों ने बीच-बचाव किया। विधायक से बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया है।