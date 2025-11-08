Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

PM मोदी का काशी से देश को तोहफा, एक साथ 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आज दिखाएंगे हरी झंडी

PM Modi in Varanasi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की देश को सौगात देंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से 8.15 बजे चारों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 08, 2025

पीएम मोदी आज करेंगे 4 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन, PC-IANS

PM Modi In Varanasi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से सुबह करीब 8:15 बजे बनारस-खजुराहो रूट के साथ ही चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम 5 बजकर 10 मिनट पर वारणसी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वह सड़क मार्ग से बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे। पीएम मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट से बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) गेस्ट हाउस तक रोड शो किया। करीब 27 किमी. के इस रूट पर जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

सीएम योगी ने बरेका गेस्ट हाउस में किया स्वागत

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का बरेका गेस्ट हाउस में स्वागत किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम की बैठक हुई। इस दौरान शहर में चल रहे विकास परियोजनाओं के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तथा करीब 20 वरिष्ठ नेता और अधिकारी शामिल हुए। लगभग एक घंटे तक बैठक चली।

इन 4 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम देंगे सौगात

बनारस–खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस : बनारस और खुजराहो के बीच यह ट्रेन सीधी कनेक्टिविटी देगी। मौजूदा विशेष ट्रेनों के मुकाबले वंदे भारत एक्सप्रेस से करीब 2 घंटे 40 मिनट की मिनट बचत होगी। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ेगी।

लखनऊ–सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस : यह ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर की दूरी लगभग 7.45 मिनट में पूरी करेगी। इससे लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को लाभ होगा। इसके जरिए रुड़की होते हुए हरिद्वार तक की यात्रा भी आसान हो जाएगी।

फिरोजपुर–दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस : यह ट्रेन अपने रूट की सबसे तेज ट्रेन होगी। इसके जरिए दिल्ली से बठिंडा और पटियाला जैसे पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच संपर्क मजबूत होगा।

एर्नाकुलम–बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस : यह ट्रेन एर्नाकुलम से बेंगलुरु 8 घंटे 40 मिनट में पहुंचेगी। इससे लगभग यात्रियों का 2 घंटे से अधिक के समय की बचत होगी।

पीएम के गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले BJP विधायक को CO ने दिया धक्का

पीएम मोदी के गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले कैंट से BJP विधायक सौरभ श्रीवास्तव और CO के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा विधायक सौरभ श्रीवास्तव क्षेत्र का जायजा लेने पहुंचे थे। बनारस स्टेशन में एक महिला कार्यकर्ता को CO ने जाने नहीं दिया। इसी बात पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्ता को जाने क्यों नहीं दिया। इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। तभी CO ने विधायक को धक्का दे दिया। यह देख समर्थक दौड़ पड़े फिर वरिष्ठ अधिकारियों ने बीच-बचाव किया। विधायक से बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Vande Bharat

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / PM मोदी का काशी से देश को तोहफा, एक साथ 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आज दिखाएंगे हरी झंडी

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली एयरपोर्ट की एटीसी सिस्टम में खराबी, वाराणसी आने वाली कई उड़ानों में देरी

flights cancelled for delhi from gwalior ahmedabad plane crash mp news
वाराणसी

काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर-हर महादेव’ के नारों से गूंजा बनारस, वंदे भारत की देंगे सौगात

पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। वे यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। रात में भाजपा नेताओं के साथ उनकी मीटिंग है। प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण भी कर सकते हैं।
वाराणसी

11 सालों में वाराणसी को मिली 60 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की सौगात; PM मोदी ने ऐसे बदली तस्वीर

pm narendra modi gifted varanasi with projects worth more than 60000 crore rupees in 11 years
वाराणसी

8 नवंबर को PM मोदी वाराणसी से दिखाएंगे 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी; क्या रहेगा रूट मैप

prime minister narendra modi visit varanasi on november 8 and flag off 4 new vande bharat trains
वाराणसी

पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी, काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम में किए दर्शन-पूजन

Up news, Varanasi news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.