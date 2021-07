5 घंटे के दौरे में पीएम मोदी वाराणसी को देंगे पांच बड़ी सौगात, 1583 करोड़ की योजनाओं का तोहफा काशी को देंगे

PM Modi will will give gift of schemes worth Rupees 1583 crores- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) करीब आठ महीने बाद गुरुवार 15 जुलाई से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी करीब पांच घंटे यानी 300 मिनट काशी में रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी काशी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे।