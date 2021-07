PM Modi Varanasi Visit Live: पीएम मोदी ने वाराणसी को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा पूर्वांचल का मेडिकल हब बन रहा काशी

वाराणसी. PM Narendra Modi Varanasi Visit updates. प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendr Modi) अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए हैं। उन्होंने बीएचयू में बटन दबाकर 1500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। बता दें कि इस साल मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का यह पहला दौरा है और करीब आठ महीने बाद वह यहां पहुंचे हैं। काशी को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज काशी के विकास से जुड़े 15,00 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सबकुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है।'

परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, 'बीते कुछ महीने हम सभी के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदले हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित, यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया।'

Kashi is becoming a large medical hub of Purvanchal. Today facilities are being made available in Kashi too for diseases for the treatment of which one had to go to Delhi and Mumbai earlier: Prime Minister Narendra Modi in Varanasi pic.twitter.com/f0a1b12qQD

काशी बन रहा पूर्वांचल का मेडिकल हब

पीएम मोदी ने कहा, 'काशी पूर्वांचल का बड़ा मेडिकल हब बन रहा है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। वर्तमान में यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आज बनारस में 14 ऑक्सीजन प्लांट्स लोकार्पण किया गया है।'

Ro-Ro vessels facilities that begin today will help the tourism sector in Kashi thrive further. Our boatmen are also being given better facilties. Diesel boats are being converted into CNG. This will bring down their expenses, benefit the environment & attract the tourists: PM pic.twitter.com/Q458wIeSFz