PM Narendra Modi Varanasi Visit Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, हेलिकॉप्टर से बीएचयू रवाना हाेंगे, 1475 करोड़ की देंगे सौगात

वाराणसी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आठ महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। पीएम हवाई जहाज से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग स्वागत के लिये मौजूद रहे। प्रधानमंत्री हेलिकाॅप्टर से बाबतपुर से बीएचयू के लिये निकलेंगे। वहां पीएम जनसभाा को संबोधित करने के साथ ही 744.82 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 206 परियोजनाओं का शिलान्यास समेत 1475.20 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगेे। पीएम आज वाराणसी के सिगरा में जापान के सहयोग से बने 'रुद्राक्ष’ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। 186 करोड़ की लागत से बना 'रुद्राक्ष’ भारत जापान की दोस्ती की मिसाल साबित होने वाला है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का 27वां दौरा है। पीएम आठ महीने पहले 30 नवंबर को देव दीपावली के मौके पर वाराणसी आए थे।

