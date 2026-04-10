Varanasi news: काम नहीं किया तो जाएगी थानेदारी, इन पुलिसकर्मियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर लगभग 6 महीने पहले से ही एक-एक दारोगा की कार्य प्रणाली और पुलिसिंग को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जिन दारोगाओं ने बेहतर कार्य किए हैं, उन्हें इसका परिणाम जल्द ही मिल सकता है। हालांकि, इसमें कई ऐसे भी दारोगा हैं जो विभाग की फजीहत भी करा चुके हैं। इनमें से कुछ एंटी करप्शन की टीम के हाथों पकड़े गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने काम का लोहा भी मनवा चुके हैं।