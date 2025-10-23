Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां तेज, घाटों पर सफाई अभियान शुरू

दो दिन बाद छठ पूजा शुरू होने वाली है, इसलिए पूर्वांचल के सभी घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी के अस्सी घाट पर महिलाएं पूजा की वेदी बनाने में व्यस्त हैं, वहीं नगर निगम के कर्मचारी घाटों से मिट्टी हटाने और सफाई का काम कर रहे हैं।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 23, 2025

वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां तेज, घाटों पर सफाई अभियान शुरू

वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां तेज

दो दिन बाद छठ पूजा शुरू होने वाली है, इसलिए पूर्वांचल के सभी घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी के अस्सी घाट पर महिलाएं पूजा की वेदी बनाने में व्यस्त हैं, वहीं नगर निगम के कर्मचारी घाटों से मिट्टी हटाने और सफाई का काम कर रहे हैं।

सभी घाटों की सफाई और सजावट के लिए बनाई विशेष टीम

रीवा घाट, गंगा महल घाट और तुलसी घाट पर भी मिट्टी हटाने का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम ने सभी घाटों की सफाई और सजावट के लिए विशेष टीम बनाई है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके।इस बार छठ पूजा भव्य रूप से मनाई जाएगी। महिलाएं व्रत करके सूर्य देवता को अर्घ्य देंगी। घाटों पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बांस की बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही हैं।

सरोवरों के पास भी साफ-सफाई का काम शुरू

मुख्य घाटों के साथ-साथ वरुणा और गोमती जैसे प्रमुख सरोवरों के पास भी साफ-सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम का प्रयास है कि सभी घाट समय पर पूरी तरह तैयार हो जाएं और श्रद्धालुओं को पूजा करने में किसी तरह की दिक्कत न आए।इस तरह, अस्सी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 10:24 pm

Published on:

23 Oct 2025 10:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां तेज, घाटों पर सफाई अभियान शुरू

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

काशी से लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रक से भिड़ी बाइक, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

Road Accident (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
वाराणसी

फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, 8 घंटे में पाया काबू

फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग
वाराणसी

वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप, फ्यूल लीक की खबर से दहले 160 यात्री

indigo plane emergency landing varanasi fuel leak passengers safe
वाराणसी

पटाखा विवाद में हुआ भयंकर झगड़ा, चाकू घोंपकर युवक की हत्या, 10 लोग हुए घायल

चाकू घोंपकर युवक की हत्या
वाराणसी

कांतारा की सफलता पर ऋषभ शेट्टी का आभार: वाराणसी में की गंगा आरती, बोले – यह ईश्वर की कृपा है

कांतारा: चैप्टर 1’ बना सांस्कृतिक सफलता की नई मिसाल, ऋषभ शेट्टी ने काशी में जताया कृतज्ञता भाव   (फोटो सोर्स :  X) 
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.