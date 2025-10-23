वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां तेज, घाटों पर सफाई अभियान शुरू

रीवा घाट, गंगा महल घाट और तुलसी घाट पर भी मिट्टी हटाने का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम ने सभी घाटों की सफाई और सजावट के लिए विशेष टीम बनाई है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके।इस बार छठ पूजा भव्य रूप से मनाई जाएगी। महिलाएं व्रत करके सूर्य देवता को अर्घ्य देंगी। घाटों पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बांस की बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही हैं।