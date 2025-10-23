वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां तेज, घाटों पर सफाई अभियान शुरू

वाराणसी में छठ पूजा की तैयारियां तेज
दो दिन बाद छठ पूजा शुरू होने वाली है, इसलिए पूर्वांचल के सभी घाटों पर तैयारियां जोरों पर हैं। वाराणसी के अस्सी घाट पर महिलाएं पूजा की वेदी बनाने में व्यस्त हैं, वहीं नगर निगम के कर्मचारी घाटों से मिट्टी हटाने और सफाई का काम कर रहे हैं।
रीवा घाट, गंगा महल घाट और तुलसी घाट पर भी मिट्टी हटाने का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम ने सभी घाटों की सफाई और सजावट के लिए विशेष टीम बनाई है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके।इस बार छठ पूजा भव्य रूप से मनाई जाएगी। महिलाएं व्रत करके सूर्य देवता को अर्घ्य देंगी। घाटों पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बांस की बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही हैं।
मुख्य घाटों के साथ-साथ वरुणा और गोमती जैसे प्रमुख सरोवरों के पास भी साफ-सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम का प्रयास है कि सभी घाट समय पर पूरी तरह तैयार हो जाएं और श्रद्धालुओं को पूजा करने में किसी तरह की दिक्कत न आए।इस तरह, अस्सी घाट सहित सभी प्रमुख घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं।
