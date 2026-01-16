मणिकर्णिका घाट को लेकर प्रियंका और खड़गे ने साधा निशाना, अखिलेश बोले- काशी अब बीजेपी के विनाश का कारण

दरअसल, मणिकर्णिका घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास परियोजना चल रही है। इसके तहत कुछ हिस्सों को हटाया गया है और निकले मलबे को नावों के जरिए गंगा पार भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि तोड़फोड़ के दौरान मिली प्राचीन कलाकृतियों को सांस्कृतिक विभाग की मदद से संरक्षित कर गुरुधाम में सुरक्षित रखा गया है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर विकास और विरासत के संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है। जहां सरकार इसे आवश्यक पुनर्विकास बता रही है। वहीं विपक्ष इसे काशी की आत्मा पर आघात करार दे रहा है।