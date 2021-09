रोपवे से निहार सकेंगे काशी, ट्रैफिक व्यवस्था होगी बेहतर

Ropeway In Varanasi People will soon get Relief from Traffic- पीएम मोदी (PM Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वासियों को जल्द ही रोपवे की सुविधा मिलेगी। रोपवे बन जाने से कैंट स्टेशन से बाबा विश्वनाथ और मां गंगा और घाटों तक कुछ घंटों में आसानी से पहुंच सकेंगे।