कक्षा आठ तक के स्कूलों में दो दिनों का अवकाश, शीतलहर और घने कोहरे का दिखा कहर

कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
वाराणसी में चल रही शीतलहर, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 5 और 6 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे।
इस दौरान वाराणसी के सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों से जुड़े सभी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होगी। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी बच्चे को ठंड और कोहरे से परेशानी न हो।
अभिभावकों का कहना है कि खराब मौसम के दौरान ऐसे कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ठंड और घने कोहरे की वजह से बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए यह निर्णय सही समय पर लिया गया है।
पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में ठंड बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अगर मौसम में सुधार नहीं हुआ तो आगे भी इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही पैरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। इस फैसले से विद्यार्थियों को राहत मिली है और वे सुरक्षित रह सकेंगे। वहीं, स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
बड़ी खबरेंView All
वाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग