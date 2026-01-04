4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

कक्षा आठ तक के स्कूलों में दो दिनों का अवकाश, शीतलहर और घने कोहरे का दिखा कहर

जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 5 और 6 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Jan 04, 2026

holiday declared cm yogi adityanath ordered closure all schools up to class 12 till January 5 severe cold

कोहरे के कारण 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

वाराणसी में चल रही शीतलहर, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 5 और 6 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे।

सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश

इस दौरान वाराणसी के सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों से जुड़े सभी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होगी। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी बच्चे को ठंड और कोहरे से परेशानी न हो।

अभिभावकों का कहना है कि खराब मौसम के दौरान ऐसे कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ठंड और घने कोहरे की वजह से बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए यह निर्णय सही समय पर लिया गया है।

आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड

पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में ठंड बने रहने की संभावना जताई है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अगर मौसम में सुधार नहीं हुआ तो आगे भी इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही पैरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। इस फैसले से विद्यार्थियों को राहत मिली है और वे सुरक्षित रह सकेंगे। वहीं, स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 10:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कक्षा आठ तक के स्कूलों में दो दिनों का अवकाश, शीतलहर और घने कोहरे का दिखा कहर

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेलगाम होते नशा मुक्ति केंद्र : भर्ती छात्र को पीट,पीट कर मार डाला…पीएम रिपोर्ट में गंभीर चोट, संचालक सहित तीन गिरफ्तार

Up news, varanasi
वाराणसी

और बरामद हो गया आई फोन…पुलिस पड़ी सुस्त तब लेडी इंजीनियर ने खुद ही ट्रेस कर खोज निकाला मोबाइल चोर का ठिकाना

Up news, varanasi
वाराणसी

वाराणसी के नशा मुक्ति केंद्र में थर्ड डिग्री टार्चर का आरोप, मां बोली…बेटे को पीट-पीट कर मार डाला

Up news, varanasi
वाराणसी

कड़ाके की ठंड में दर्दनाक हादसा: मां ने ठंड से बचाने को ओढ़ाई रजाई, दम घुटने से हुई दुधमुंहे बच्चे की मौत

hindi news
वाराणसी

शाहरुख गद्दार तो अडाणी क्या? वाराणसी में संजय सिंह का भाजपा और सरकार पर तीखा हमला

शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोपों पर संजय सिंह का पलटवार: बोले-अगर शाहरुख गद्दार हैं तो अडाणी क्या है? (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.