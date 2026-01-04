कक्षा आठ तक के स्कूलों में दो दिनों का अवकाश, शीतलहर और घने कोहरे का दिखा कहर

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अगर मौसम में सुधार नहीं हुआ तो आगे भी इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही पैरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। इस फैसले से विद्यार्थियों को राहत मिली है और वे सुरक्षित रह सकेंगे। वहीं, स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।