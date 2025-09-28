‘दशहरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारा’, बिहार चुनाव पर दशरथ मांझी का बड़ा दावा

जीतन राम मांझी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'तेजस्वी यादव अच्छे कामों को भी गलत नजर से देखते हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। चाहे वह संविधान का मुद्दा हो या एसआईआर या फिर बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दे हों, वे सिर्फ बातें करते हैं और उन्हें कुछ काम नहीं है। देश में पीएम मोदी और बिहार में सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है।'