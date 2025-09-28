Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

‘दशहरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारा’, बिहार चुनाव पर दशरथ मांझी का बड़ा दावा

यूपी के वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है। हाल ही में अमित शाह ने भी बिहार का दौरा किया और लोगों से बात की।

2 min read

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 28, 2025

वारणसी दौरे पर दशरथ मांझी ने सीट बटबारे को लेकर दिया बयान, PC- IANS

वाराणसी : केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव से पहले बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद एनडीए की बैठक में सीटों के बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा।

यूपी के वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है। हाल ही में अमित शाह ने भी बिहार का दौरा किया और लोगों से बात की। मुझे लगता है कि दशहरे के बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा।"

जीतन राम मांझी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'तेजस्वी यादव अच्छे कामों को भी गलत नजर से देखते हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। चाहे वह संविधान का मुद्दा हो या एसआईआर या फिर बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दे हों, वे सिर्फ बातें करते हैं और उन्हें कुछ काम नहीं है। देश में पीएम मोदी और बिहार में सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है।'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दावा ऐसे समय में किया है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय बिहार दौरे पर थे।

गृह मंत्री ने बिहार के अररिया दौरे के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का ऐलान किया था। शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, 'अररिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को विधानसभा चुनाव के बाद भगाया जाएगा।'

शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा था, 'ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा पर निकले थे, लेकिन हमारी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।'

ये भी पढ़ें

मैट्रिमोनियल साइट पर रिकॉर्ड किए वकील के अश्लील वीडियो…फिर ब्लैकमेलिंग, CEO पर किया केस, अब आया यह फैसला
लखनऊ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 07:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘दशहरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारा’, बिहार चुनाव पर दशरथ मांझी का बड़ा दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Varanasi Legal Bulldozer Action: वाराणसी में फिर गरजा प्रशासन: पद्मश्री के घर सहित दर्जनों अतिक्रमण जमींदोज

वाराणसी में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई (फोटो सोर्स : Whatsapp)
वाराणसी

वाराणसी दुर्गा पूजा पंडाल में सजेगा खाटू श्याम दरबार, इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र
वाराणसी

बलिया में दर्दनाक हादसा, बिजली का तार टूटकर पानी में गिरा, स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों की मौत

स्कूल से लौट रही दो सगी बहनों की मौत
वाराणसी

Dev Deepawali 2025: 10 लाख दीपों से रोशन होंगे घाट; लेजर शो के साथ और क्या-क्या होगा?

dev deepawali 2025 10 lakh lamps will be lit in varanasi ghat
वाराणसी

Navratri 2025: मां ब्रह्मचारिणी को मनाना है तो करें इस पात्र में पूजा; ग्रह-नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से मिलेगी मुक्ति!

navratri 2025 second day
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.