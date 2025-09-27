शादी.कॉम पर रिकॉर्ड किए वकील के अश्लील वीडियो…फिर ब्लैकमेलिंग, CEO पर किया केस, अब आया यह फैसला

मामला एक वकील की शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने शादी.कॉम की सेवाओं का उपयोग करने के लिए भुगतान किया था। उनका दावा था कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक महिला प्रोफाइल, मोनिका गुप्ता, ने उनके साथ निजी बातचीत के दौरान अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। वकील ने कंपनी की ग्राहक सेवा और सीईओ अनुपम मित्तल को कई बार शिकायत की, लेकिन कथित रूप से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नाराजगी में उन्होंने मित्तल के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 384 (जबरन वसूली), 507 (गुमनाम आपराधिक धमकी), 120-बी (आपराधिक साजिश) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67 (अश्लील सामग्री का प्रकाशन) के तहत आरोप लगाए गए।