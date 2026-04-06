मौसम में बड़े बदलाव के संकेत, वाराणसी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, देखें अलर्ट

पूर्वांचल में मानसून आने में अभी करीब 75 दिन बचे हैं, लेकिन उसके पहले का पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून सक्रियता दिखाई दे रही है। इसी वजह से इलाके में समय-समय पर बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से भी मैदानी इलाकों में बादलों की गतिविधि और नमी बनी हुई है। रविवार की शाम को पड़ोसी जिलों में बूंदाबांदी हुई और वाराणसी में भी बादलों की सक्रियता देखी गई।