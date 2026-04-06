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मौसम में बड़े बदलाव के संकेत, वाराणसी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, देखें अलर्ट

वाराणसी और पूर्वांचल के लिए मौसम विभाग ने रविवार शाम नया येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार, हवा में नमी बढ़ने से बादलों की सक्रियता तेज हो रही है और आने वाले दिनों में भी यही रुख रहने की संभावना है। गर्मी के बीच नमी मिलने से बादल गरज-चमक के साथ बारिश कर सकते [&hellip;]

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वाराणसी

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Krishna Rai

Apr 05, 2026

अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट (फाइल फोटो)

वाराणसी और पूर्वांचल के लिए मौसम विभाग ने रविवार शाम नया येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार, हवा में नमी बढ़ने से बादलों की सक्रियता तेज हो रही है और आने वाले दिनों में भी यही रुख रहने की संभावना है। गर्मी के बीच नमी मिलने से बादल गरज-चमक के साथ बारिश कर सकते हैं।

इलाके में समय-समय पर हो रही है बूंदाबांदी

पूर्वांचल में मानसून आने में अभी करीब 75 दिन बचे हैं, लेकिन उसके पहले का पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून सक्रियता दिखाई दे रही है। इसी वजह से इलाके में समय-समय पर बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से भी मैदानी इलाकों में बादलों की गतिविधि और नमी बनी हुई है। रविवार की शाम को पड़ोसी जिलों में बूंदाबांदी हुई और वाराणसी में भी बादलों की सक्रियता देखी गई।

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

अगर पुरवा हवा का जोर बढ़ा तो मौसम शुष्क रहेगा। वहीं, अगले 50 दिनों में प्री-मानसून सक्रियता पूर्वांचल में दस्तक दे सकती है। इस बीच लू और गर्मी का असर भी कायम रहेगा। नमी बढ़ने से बादलों की गतिविधि और बारिश की संभावना बनी रहेगी।

पूर्वांचल के कई जिलों में बादलों की सक्रियता के चलते बूंदाबांदी हुई। आर्द्रता इस दौरान 44% से 62% के बीच रही। मौसम विभाग ने अगले पांच में से चार दिन बादलों की सक्रियता को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि नमी बढ़ने पर बारिश और गरज-चमक जारी रह सकती है।

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Published on:

05 Apr 2026 10:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मौसम में बड़े बदलाव के संकेत, वाराणसी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी, देखें अलर्ट

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