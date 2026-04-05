पानी में डूबने लगी किशोरी, NDRF जवान ने लगाई छलांग, चंद सेकेंड में बचाई जान

वाराणसी: मीर घाट पर नहाने के दौरान एक किशोरी गंगा नदी में डूबने लगी, जिसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनात एक एनडीआरएफ का जवान देवदूत बनकर सामने आया और कुछ ही सेकेंड में उसने किशोरी की जान बचा ली। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि किशोरी डूब रही है और जैसे ही लोग शोर मचाते हैं, कुछ सेकेंड के भीतर ही एनडीआरएफ का जवान पानी में छलांग लगाकर किशोरी की जान बचा लेता है।