कोडीन कफ सिरप तस्करी पर शिकंजा: मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क, वाराणसी में पुलिस का एक्शन

जांच में यह भी सामने आया कि काशी के 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर करीब 84 लाख शीशियां खरीदी और बेची गईं, जबकि जिन स्टोरों के नाम पर यह कारोबार दिखाया गया, उनमें से अधिकांश मौके पर मौजूद ही नहीं थे। बाद में यह भी उजागर हुआ कि नौ बंद फर्मों के नाम पर कफ सिरप का लेनदेन किया गया, जिनमें सृष्टि फार्मा, जीटी इंटरप्राइजेज, शिवम फार्मा, हर्ष फार्मा, डीएसए फार्मा, महाकाल मेडिकल स्टोर, निशांत फार्मा, वीपीएम मेडिकल एजेंसी और श्री बालाजी मेडिकल शामिल हैं।