23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

कोडीन कफ सिरप तस्करी पर शिकंजा: मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क, वाराणसी में पुलिस का एक्शन

Varanasi News: सोनभद्र पुलिस ने वाराणसी में कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क की।

3 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Mohd Danish

Jan 23, 2026

sonbhadra codeine syrup network action varanasi

कोडीन कफ सिरप तस्करी पर शिकंजा | Image Video Grab

Codeine syrup network action Varanasi: कफ सिरप तस्करी के बहुचर्चित मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुक्रवार सुबह वाराणसी में बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के आरोपी पिता भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क कर दी।

पुलिस की विशेष टीम ने कोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया, जिससे पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में अन्य आरोपियों और उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।

नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की जांच

पुलिस के मुताबिक, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी से जुड़े इस संगठित गिरोह की परतें लगातार खोली जा रही हैं। जांच टीम अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों की पड़ताल में जुटी है, ताकि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं, जिससे कई नए नामों का पर्दाफाश होगा।

पहली FIR से शुरू हुआ खुलासा

इस पूरे मामले की पहली एफआईआर 18 अक्टूबर को सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दर्ज हुई थी। उस समय दीपावली के मद्देनज़र जिलेभर में वाहनों की सघन चेकिंग चल रही थी। एक्साइज विभाग के साथ संयुक्त टीम ने रात के समय एक ट्रक को रोका, जो त्रिपुरा की ओर जा रहा था। ट्रक में ऊपर से नमकीन की बोरियां लदी थीं, लेकिन जांच के दौरान उनके बीच बड़ी संख्या में कोडीन युक्त कफ सिरप की शीशियां छिपी हुई मिलीं।

3.5 करोड़ की खेप और गिरफ्तारियां

पुलिस ने मौके से करीब 1.19 लाख शीशियां बरामद कीं, जिनकी अनुमानित कीमत 3.5 करोड़ रुपये बताई गई। इस कार्रवाई में ट्रक ड्राइवर हेमंत पाल, बृजमोहन शिवहरे और मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर रामगोपाल धाकड़ को गिरफ्तार किया गया। त्योहार के चलते तीनों को बिना विस्तृत पूछताछ के जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने जेल में उनसे गहन पूछताछ की, जिससे मामले की असली कड़ियां सामने आने लगीं।

गाजियाबाद से रांची तक फैला जाल

पूछताछ में खुलासा हुआ कि कफ सिरप की खेप गाजियाबाद से लोड की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मेरठ से सौरभ त्यागी को दबोचा और वसीम व आसिफ के नाम सामने आए। जांच के आधार पर टीम ने रांची में एक और गाजियाबाद से चार ट्रक जब्त किए, जिनमें चूने और चावल की बोरियों के बीच कफ सिरप की शीशियां छिपाकर रखी गई थीं। इससे साफ हुआ कि तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है।

दुबई तक पहुंची कड़ी

इसी पूछताछ के दौरान पहली बार दुबई में छिपे आसिफ और वसीम के साथ शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। इन तीनों के खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को जानकारी मिली कि शुभम के जरिए वसीम और आसिफ कोडीन युक्त कफ सिरप की खेप बांग्लादेश तक पहुंचाई जाती थी, जिससे इस गिरोह की अंतरराष्ट्रीय पहुंच का खुलासा हुआ।

100 करोड़ के कारोबार का आरोप

जांच के अगले चरण में अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल सहित काशी के 28 दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि लगभग 100 करोड़ रुपये की कीमत की 89 लाख शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप की खरीद-बिक्री की गई। पुलिस के मुताबिक, यह पूरा कारोबार फर्जी दस्तावेजों और शेल फर्मों के जरिए चलाया जा रहा था।

फर्जी मेडिकल स्टोर और बंद फर्में

जांच में यह भी सामने आया कि काशी के 93 मेडिकल स्टोर के नाम पर करीब 84 लाख शीशियां खरीदी और बेची गईं, जबकि जिन स्टोरों के नाम पर यह कारोबार दिखाया गया, उनमें से अधिकांश मौके पर मौजूद ही नहीं थे। बाद में यह भी उजागर हुआ कि नौ बंद फर्मों के नाम पर कफ सिरप का लेनदेन किया गया, जिनमें सृष्टि फार्मा, जीटी इंटरप्राइजेज, शिवम फार्मा, हर्ष फार्मा, डीएसए फार्मा, महाकाल मेडिकल स्टोर, निशांत फार्मा, वीपीएम मेडिकल एजेंसी और श्री बालाजी मेडिकल शामिल हैं।

कई जिलों में दर्ज हैं मामले

पुलिस के अनुसार, केवल कोडीन युक्त सिरप की खरीद-बिक्री के लिए फर्जी फर्मों का जाल बिछाया गया था। सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली समेत कई जिलों में शुभम जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस पूरे नेटवर्क पर और कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि इस अवैध कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 12:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / कोडीन कफ सिरप तस्करी पर शिकंजा: मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क, वाराणसी में पुलिस का एक्शन

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप, पुलिस से लेकर IB तक कर रही है यात्री से पूछताछ

Up news, varansi
वाराणसी

Kashi Vishwanath Temple: भक्तों की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की नई पहल, शुरू हुआ एआई आधारित चैटबॉट

फोटो सोर्स ऑफिसल काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट
वाराणसी

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को एक और नोटिस: बनारस पुलिस ने एक मामले में भेजा

लंका पुलिस से नोटिस लेते नेहा सिंह राठौर, फोटो सोर्स- नेहा सिंह राठौर
वाराणसी

वाराणसी की चर्चित दालमंडी बाजार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, 8 मकान तोड़े गए

वाराणसी

बनारस दंगा: मुस्लिमों पर ज्यादती करने वाले डीएम-एसपी को हटाइए- पीएम ने किया था फोन, सीएम बोले- नहीं

Banaras danga, Biting the bullet by ajay raj sharma
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.