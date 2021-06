वाराणसी में देखी गईं काइलोब्रेकिस वंश की मकड़ियां, वैज्ञानिकों ने बताया विषैला

Spiders of the genus Kylobrechis seen in Varanasi- बनारस में बड़ी-बड़ी मकड़ियों (Spiders) ने दशहत दी है। शहर के पियरी क्षेत्र में टेरेंटुला समूह की मकड़ियां देखी गई हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के प्राणि वैज्ञानिकों ने इनको विषैली प्रजाति का बताया है। इसका जहर फैलना खतरनाक हो सकता है।